"Я ведь только хотел их покормить": турист, ставший героем фотожаб

Кто говорит, что правила созданы, чтобы их нарушать, вероятно, никогда не пытался нарушить запрет на кормление обезьян, обращенный к туристам. Один невезучий мужчина познал на собственной шкуре, что это такое, когда попытался раздать лакомства местным приматам. В интернете появилась фотография, на которой турист буквально увешан наглыми животными. Некоторые обезьяны даже залезли ему на голову. Снимок попал на Reddit, и, как водится, пользователи отреагировали мемами, применив изобретательность и фотошоп.