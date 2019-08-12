Жизнь, как она есть: забавные комиксы о жизни молодых родителей

Израильский художник Иегуда Ади Девир прославился на весь интернет тем, что у него есть… семья и семейная жизнь. Ну и, разумеется, талант запечатлевать самые обыденные бытовые моменты одновременно красочным, забавным и периодически трогательным образом. Всю прошлую серию комиксов от Иегуда мы предвкушали момент рождения их с его женой ребенка, и вот свершилось! Новые рисунки нашего любимого израильтянина показывают уже не просто жизнь молодоженов, они показывают жизнь заботливых родителей! Со всеми ожидаемыми нюансами.