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Понедельник, 12.08.2019
Жизнь, как она есть: забавные комиксы о жизни молодых родителей
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Жизнь, как она есть: забавные комиксы о жизни молодых родителей

Израильский художник Иегуда Ади Девир прославился на весь интернет тем, что у него есть… семья и семейная жизнь. Ну и, разумеется, талант запечатлевать самые обыденные бытовые моменты одновременно красочным, забавным и периодически трогательным образом. Всю прошлую серию комиксов от Иегуда мы предвкушали момент рождения их с его женой ребенка, и вот свершилось! Новые рисунки нашего любимого израильтянина показывают уже не просто жизнь молодоженов, они показывают жизнь заботливых родителей! Со всеми ожидаемыми нюансами.
Фото: twizz.ru
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