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Понедельник, 12.08.2019
Вечно недоволен: забавный песик с грозным видом
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Вечно недоволен: забавный песик с грозным видом

В сети появился пес, который покоряет всех своим грозным внешним видом. Мордочка этого пушистого друга выражает ненависть и вселенское недовольство. Сурового красавчика породы Сиба-ину зовут Честер, и он уже немолод – первого сентября ему исполнится 13 лет. В июле 2017 года Кирби Кауфман взял его из приюта штата Небраска, окружив любовью и заботой. Так в его доме появился старый сварливый пес, который обладает не только специфическим внешним видом, но и непростым характером.
Фото: twizz.ru
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