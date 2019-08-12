Вечно недоволен: забавный песик с грозным видом В сети появился пес, который покоряет всех своим грозным внешним видом. Мордочка этого пушистого друга выражает ненависть и вселенское недовольство. Сурового красавчика породы Сиба-ину зовут Честер, и он уже немолод – первого сентября ему исполнится 13 лет. В июле 2017 года Кирби Кауфман взял его из приюта штата Небраска, окружив любовью и заботой. Так в его доме появился старый сварливый пес, который обладает не только специфическим внешним видом, но и непростым характером.