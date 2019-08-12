Это Канада, детка: снимки, которые опишут эту страну получше любого путеводителя

Хоть стереотипы и не очень полезная штука, но когда дело заходит о странах, в голове мгновенно всплывают именно они. Кленовый сироп, лоси, хоккей и много-много снега — угадали, кто это? Так точно, это Канада — второе по размерам, но чуть ли не первое по добродушности государство в мире. И чтобы ощутить местный колорит, не обязательно ехать за тридевять земель — достаточно просто взглянуть на снимки, которые как на самолёте перенесут вас в Монреаль, Торонто и Оттаву!