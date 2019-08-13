Котики, такие котики: питомцы, которые ведут себя немного странно

Пользователи Twitter решили устроили целый обмен из снимков своих хвостатых и усатых питомцев. Правила были просты — выложить снимок своего кота или кошки, когда он или она ведет себя странновато для своего вида. Ждет душа, например, или сидит в кресле прямо как хозяин. И таких милых странностей или странных милостей нашлась целая гора!