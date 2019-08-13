Instagram против реальности: уморительные снимки Разговор о том, что фото в Инстаграме далеки от реальности, не нов, но пользователи всё равно найдут, чем удивить. Всё там идеально и красиво: и макияжи, и тела, и пейзажи, и еда. Реальность же до инстакрасот порой не дотягивает: существуют и неудачные позы, и так себе ракурсы, краски в настоящем мире не всегда такие яркие и сочные, да и все мы знаем, что среди многих кадров можно выбрать один тот самый и обработать его на свой вкус. Перед вами 20 доказательств, что не стоит слепо верить красивой картинке.