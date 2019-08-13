Жизнь этих людишек пошла под откос: тотальные неудачи в снимках

Обрушившаяся на автомобили крыша, лось в магазине, сгоревшая на солнце кожа, падение с велосипеда, рассыпавшаяся приправа… Если после пролитого на новую рубашку кофе кто-то скажет вам, что хуже быть не может, смело утверждайте, что может! И в доказательство покажите эту коллекцию фотографий!