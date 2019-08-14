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Среда, 14.08.2019
Уморительная звезда Instagram: котик, снимки которого превращаются в мемы
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Уморительная звезда Instagram: котик, снимки которого превращаются в мемы

Если вы активный пользователь интернета, то наверняка видели этот мем — белого кота, сидящего за столиком ресторана, перед ним тарелка с овощами, а на морде выражение замешательства. Обычно он идёт в паре с с другой картинкой — женщиной, которая кричит, плачет и показывает на него пальцем (кадр из сериала «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз»). Это комбо стало одним из самых популярных мемов июня.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Хохот.
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