Уморительная звезда Instagram: котик, снимки которого превращаются в мемы Если вы активный пользователь интернета, то наверняка видели этот мем — белого кота, сидящего за столиком ресторана, перед ним тарелка с овощами, а на морде выражение замешательства. Обычно он идёт в паре с с другой картинкой — женщиной, которая кричит, плачет и показывает на него пальцем (кадр из сериала «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз»). Это комбо стало одним из самых популярных мемов июня.