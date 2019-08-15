"Это местечко мне определенно нравится": забавные питомцы Проблемы с понятием личного пространства есть у кошек, но и собаки ничуть не лучше: когда они хотят вашего внимания, они получают его любым способом — даже если для этого надо ворваться в туалет или сесть на ваше лицо!