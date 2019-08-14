Когда жизнь подкидывает свинью: неудачи в снимках

Очередная коллекция фотографий о тех, кому не хватило совсем чуть-чуть для того, чтобы у них все получилось! От автомобиля, провалившегося под лед, до перевернутых надписей, вот новая порция человеческих ошибок и недочетов.