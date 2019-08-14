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Среда, 14.08.2019
"Я всего лишь сделал апчих": забавные собачки, которых подловили в нужный момент
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"Я всего лишь сделал апчих": забавные собачки, которых подловили в нужный момент

Наверное, можно с уверенностью сказать, что собаки — как правило, очень фотогеничные животные. В Интернете можно найти великое множество прелестных фотографий с этими добрейшими и нежнейшими существами со своими владельцами, с детьми, на прогулке, во время сна — и на всех них вы увидите чудесных животных. Но когда этих бедняг фотографируют в момент чихания, сразу становится ясно, что даже очаровательные собаки могут выглядеть глупо и терять самообладание, как, собственно, и люди.
pitomci.temadnya.com
Фото: pitomci.temadnya.com
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