Присмотритесь, Вам показалось: снимки, на которые нужно взглянуть дважды

Очередная порция иллюзий, достигаемых за счет определенного ракурса, парейдолии, фантазии и других факторов, помогающих нам увидеть на этих фотографиях то, чего нет! Девочка с удивительно длинными ногами, ванный коврик с секретом, автомобиль Шредингера, левитирующий турист и многое другое вы увидите в этой прикольной фотоколлекции.