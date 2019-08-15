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Правдиво, но жестко: аватарки в соцсетях глазами честного карикатуриста
Если вам интересно, почему так много людей платят деньги за свои карикатуры, то эта статья даст вам ответ на этот вопрос. Людям всегда интересно посмотреть на то, какими их видят другие люди, и художники лучше других могут показать это. А если рисунок выполнен в смешной манере это лучше вдвойне! В обмен на ретвиты пользователь Твиттера с ником @aansonsart рисует карикатуры на аватарки пользователей Сети, и они настолько правдивы и жестоки, что мы не знаем, как люди выдержали это.
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