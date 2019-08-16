Немного не вышло так, как планировалось: строительно-дизайнерские ляпы и маразмы

Нас окружает такое множество дизайнерских ляпов, архитектурных маразмов и строительных фейлов, что подобные коллекции фотографий будут существовать всегда! В этом выпуске: лестница в никуда, фастфудовский стаканчик с придавленной трубочкой, шлёпанцы с гравием, травмоопасная лестница, мегаминималистичные часы и другие ляпы и маразмы.