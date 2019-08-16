Когда дизайн взял верх над здравым смыслом: Лестницы, по которым не хотелось бы спускаться

Если говорить о дизайне, то лестница именно та часть дома или другого здания, которая должна быть сделана правильно, ведь по ней мы спускаемся и поднимаемся по несколько раз на дню. Однако некоторые дизайнеры наплевали на это и сделали безумный дизайн лестниц от одного взгляда на которые возникает звериный ужас и безостановочное головокружение.