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Пятница, 16.08.2019
Когда дизайн взял верх над здравым смыслом: Лестницы, по которым не хотелось бы спускаться
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Когда дизайн взял верх над здравым смыслом: Лестницы, по которым не хотелось бы спускаться

Если говорить о дизайне, то лестница именно та часть дома или другого здания, которая должна быть сделана правильно, ведь по ней мы спускаемся и поднимаемся по несколько раз на дню. Однако некоторые дизайнеры наплевали на это и сделали безумный дизайн лестниц от одного взгляда на которые возникает звериный ужас и безостановочное головокружение.
4tololo.ru
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Юмор, Дизайн, Лестницы, Провальный дизайн.
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