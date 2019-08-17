Фантазия на высоте: как развлечь себя на пляже

Вот и наступил последний месяц лета… А это значит, пора отрываться по полной! Ведь воспоминания об этих теплых деньках сохранятся на весь оставшийся год! Загорайте, купайтесь, катайтесь на аттракционах… Испробуйте все пляжные развлечения, которые только можно. И обязательно заройте кого-нибудь в песок, или заройтесь сами, как это делают наши герои.