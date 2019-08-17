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Суббота, 17.08.2019
Лень, она такая: уморительные картиночки
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Лень, она такая: уморительные картиночки

С чем еще ассоциируются наступающие выходные как не с отдыхом и желанием весь день провести на кровати или диване, не вставая, и заниматься любимым делом? Многие называют это бездельем, но мы не будем столь категоричны. Будь то присмотр за детьми, способ быстро съесть хлопья, нарядить новогоднюю елку или простоять в очереди, существует отдельная категория людей, которые делают это с максимально низким КПД, падающим до недопустимых параметров.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Смех, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Хохот.
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