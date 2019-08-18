Жуть какая: снимки из серии "как хорошо, что это случилось не со мной"

Очередная порция фотографий, на месте авторов которых вряд ли захотел бы оказаться кто-нибудь из нас. Змеи в лузе на бильярдном столе, длинные уродливые ногти, спинка стула в пчелах, гигантская змея и другие вещи, на которые лучше смотреть со стороны.