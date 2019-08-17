Юморные снимки с обыденной спортивной жизни Хлеба и зрелищ - вот что люди хотели, хотят и будут хотеть всегда. Спортивные игры изначально зародились с целью развлечь народ и отвлечь его от всевозможных проблем в обществе. И глядя на эти безумные кадры мы понимаем, что спорт с этой задачей справляется легко, за то мы его любим еще больше!