Как бы выглядели знаменитости без своей голливудской улыбки: "беззубые" снимки

Общепринято, что основные элементы, определяющие черты лица - это глаза, форма носа, цвет волос… Но мы считаем, что все это второстепенно. Все решают зубы. Да да, вы не ослышались. Как часто вам встречаются люди без зубов? А звезды без зубов?