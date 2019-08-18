Парни могут и лучше: прикольные пародии на снимки девушек в Instagram

Делая очередное фото или селфи и выкладывая тщательно отобранные кадры в соцсети, девушки не подозревают, что все это позже будет использовано против них парнями, которых хлебом не корми, дай только поиздеваться над фотками девушек. И вот что из этого получается…