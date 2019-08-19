Плохой и хороший пингвин: особо отличившиеся персонажи океанариума на доске почета

На некоторых предприятиях руководство организует доску почета, где красуются фотографии лучших работников. Так же поступили и в национальном океанариуме в Новой Зеландии, только вместо работников там вывешивают снимки подопечных. Каждый месяц на доску попадает самый плохой и самый хороший пингвин. Под фотографией указывают, за какие заслуги пернатый заслужил то или иное звание. Кто-то ворует еду у сородичей, а некоторые сбегают с планового взвешивания. Предлагаем вам взглянуть на особо отличившихся персонажей!