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Кто не спрятался - я не виноват!: дети, которые достигли особого мастерства в прятках
"Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать! Кто не спрятался — я не виноват!" — знакомая всем считалочка, обозначающая только одно: игру в прятки! Любили в детстве? Правда, как показывает интернет, не все дети мастера в этом деле и допускают роковые ошибки. Родители и родственники делятся забавными фотографиями, которые иллюстрируют то, как прячутся дети, но делают это так, что хочется только рассмеяться, ведь найти их не составляет труда.
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