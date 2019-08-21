То, что осталось за кадром: Нерассказанная история фотографий в паспорте

Мало кто любит фотографироваться на паспорт и всё из-за того, что это не селфи, где вы можете подобрать для себя выгодный ракурс, а снимок с серьёзным выражением лица, при создании которого вам нужно сидеть ровно и смотреть прямо в камеру. Однако, одному парню пришло в голову высмеять все эти суровые фотографии на паспорт, и он решил создать фотопроект, который показывал бы другую, невидимую сторону этих фотографий. «Недавно мы нужно было сделать новую фотографию на паспорт. Сидя перед камерой и сохраняя невозмутимый вид, я удивился, как что-то настолько скучное можно обмануть и получить еще больше азарта во всем процессе паспортной фотографии», — сказал намибийско-немецкий фотограф Макс Зидентопф.