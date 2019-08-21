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Забавные приколы и курьезы из жизни
А в сегодняшнем выпуске "Неудачный день в картинках" вы увидите: неудавшийся завтрак, скейтборд в лобовом стекле, салат, который не суждено было съесть, телевизор, который устал, и многое другое.
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