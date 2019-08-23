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Пятница, 23.08.2019
Когда жизнь подкидывает свинью: снимки из серии "ожидание и реальность"
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Когда жизнь подкидывает свинью: снимки из серии "ожидание и реальность"

Чем меньше ждешь, тем больше получаешь. Именно так предлагают относиться к жизни мудрецы, и, глядя на эти фотографии, понимаешь, что они правы. Ведь надежда получить то, на что рассчитываешь, не всегда оправдывается реальным результатом, и тогда человеку ничего не стоит разочароваться в жизни. От очков, которые на рекламной картинке выглядят гораздо круче, чем в реальности, и разноцветных конфет, которые на самом деле оказались практически одного цвета, до всевозможных сладостей, блюд и продуктов, которые в жизни разительно отличаются от картинок на упаковке — взгляните на эти фотографии из серии "ожидания vs. реальность", на которых реальность проигрывает в пух и прах!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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