Веселая реакция котов, которые поняли, что от ветеринара им не отвертеться

Наверняка, владельцы кошек замечали, что когда в присутствии этого пушистого комка речь заходит о поезде к ветеринару, он начинает вести себя неадекватно, прячется по углам, издает душераздирающие крики и бегает как угорелый по всему дому. Однако, когда обманом и силой все же удается отвезти бедного котика к ветеринару, начинается самое интересное…