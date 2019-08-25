Присмотритесь: курьезные снимки из серии "Показалось" Иногда, бросив быстрый взгляд на то или иное фото, мы не сразу можем понять, что на нем происходит или понимаем не так, как есть на самом деле. И тогда приходится более тщательно вглядываться в такую "находку", чтобы найти истину…