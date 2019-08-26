Курьезные снимки, на которых что то пошло не так, как предполагалось

Кто хоть раз пытался сделать фотографию, тот хорошо знает, что с первого раза она вряд ли получится. И причин тому может быть уйма. Но одна из самых распространенных - когда что-то идет не так…