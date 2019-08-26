Суровая реальность современного маркетинга

Продавцы и производители всегда стараются представить свою продукцию максимально красиво и привлекательно. Продукты фотографируют так, чтобы у покупателя слюнки текли, а одежду, словно она сядет идеально на любого человека. К сожалению, в реальности не все так прекрасно, как на упаковке. Пользователи Reddit делятся случаями, когда они доверились красивой картинке и сильно разочаровались. Предлагаем вам взглянуть на суровую реальность современного маркетинга!