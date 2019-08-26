Няньки на всю жизнь: смешные приемы, которые пригодятся будущим мамам и папам

С рождением ребенка жизнь больше никогда не будет прежней, и кому уже посчастливилось стать родителями это прекрасно знают. А кому это еще только предстоит, предлагаем ознакомиться с гениальными примерами изобретательности, которые поймут те, кто нянчил малышей.