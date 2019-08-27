Курьезные спортивные моменты, которые сделают вашу ночь Спортивные соревнования интересны по определению, так как спорт изначально был придуман как способ развлечь себя и толпу, а уж потом как способ улучшить здоровье. И надо сказать, спортивные мероприятия со своей задачей справляются на ура, и иногда во время соревнований случаются совершенно невообразимо смешные ситуации.