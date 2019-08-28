Милые и забавные моменты из совместной жизни двоих художников Снеха и Рахул — иллюстраторы из Индии, которые очень точно подмечают милые и забавные моменты из своей совместной жизни и превращают их в яркие комиксы. В каждой иллюстрации этих авторов — искренняя нежность и забота друг о друге, и это чувствуется даже через монитор. Эти теплые работы показывают жизнь влюбленной пары, скрытую от чужих глаз, и непроизвольно выбывают улыбку и умиление. Возможно, в каких-то изображениях вы сможете узнать и себя!