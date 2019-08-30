Курьезные доказательства того, что лучше не стоит первым засыпать на пьяной вечеринке

Когда собираешься на вечеринку не забывай 2 главных правила: не перебарщивай с алкоголем, и, если не смог выполнить правило 1, ни в коем случае не засыпай первым.