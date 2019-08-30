Быть родителем непросто: забавные картинки, доказывающие это И пока одни с трудом справляются со своими родительскими обязанностями, следуя различным пособиям и руководствам, другие просто наслаждаются жизнью со своими детьми, попутно воспитывая их. От лекарства, умело спрятанного в коробочке с любимым детским соком, и домашнего автомобиля, до игрушечного "филиала" ресторана Макдональдс и оригинальной системы кормления тройняшек, взгляните на эти прикольные фотографии, знакомящие нас с родительскими буднями!