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Пятница, 30.08.2019
Отдельное удовольствие: розыгрыши братьев и сестер
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Отдельное удовольствие: розыгрыши братьев и сестер

У многих из нас есть братья и сестры, с которыми мы росли вместе. Кто-то со близкими родственниками живет душа в душу, а кто-то как кошка с собакой, но независимо от этого и те, и другие любят пошутить друг над другом. Бесить братьев и сестер это отдельное удовольствие детства, которого лишены те, кто рос один. Хотя с другой стороны им не так уж и плохо, потому как получается их тоже никто не разыгрывал. Для всех остальных, кто знает, каково это расти с родственниками, эти 25 смешных фотографий, доказывающих, что с братьями и сестрами никогда не соскучишься.
Фото: jumornoj.temaretik.com
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