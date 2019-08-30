Отдельное удовольствие: розыгрыши братьев и сестер У многих из нас есть братья и сестры, с которыми мы росли вместе. Кто-то со близкими родственниками живет душа в душу, а кто-то как кошка с собакой, но независимо от этого и те, и другие любят пошутить друг над другом. Бесить братьев и сестер это отдельное удовольствие детства, которого лишены те, кто рос один. Хотя с другой стороны им не так уж и плохо, потому как получается их тоже никто не разыгрывал. Для всех остальных, кто знает, каково это расти с родственниками, эти 25 смешных фотографий, доказывающих, что с братьями и сестрами никогда не соскучишься.