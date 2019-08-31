Забавные люди, которые не умеют пользоваться штанами - и такое бывает

Казалось бы, мода на опущенные штаны уже давно прошла, но только не среди поклонников этого, скажем так, одежного жанра. И таких поклонников, любящих выделиться из толпы с помощью своих штанов не так уж и мало, а делают они это самым разнообразными способами!