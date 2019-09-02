Уморительные пляжные снимки, которых вы не видели никогда

Солнце, море, пляж - настоящая идиллия. Лежишь себе, загораешь на солнышке, релаксируешь по полной, как вдруг… как вдруг случается какой-нибудь курьез. Ведь, на пляже очень разносторонняя публика и каждый раз, что-нибудь да случается.