Что здесь происходит: курьезные фотографии из повседневной жизни

Каждый человек имеет свои странности, что-то отличающее его от других, и мы к этому уже привыкли. Однако, порой попадаются такие индивиды, при взгляде на которых, буквально челюсть отвисает.