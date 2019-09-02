А мне удобно!: песики, уснувшие в самых разных позах

Порой сон настигает собак в самый неожиданный момент, и они не могут ему сопротивляться. Четвероногие друзья засыпают, выгибая свое тело невероятным образом. Некоторые дремлют сидя на пушистой попке, а другие предпочитают улечься кверху пузиком. Пользователи Reddit делятся фотографиями питомцев, которые сладко спят, свернувшись в замысловатые крендели. Предлагаем вам взглянуть на этих мастеров гибкости!