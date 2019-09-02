|
|
Да что ж это такое: сплошные невезения и курьезы
От машины, застрявшей на разводном мосту, и залитого соседями сверху навесного потолка до застрявших в степлере скоб и запутавшихся в волосах игрушек-"репейников" - взгляните на эту подборку удручающих сцен из повседневной жизни людей.
Вечерние демотиваторы, которые подарят вам бесконечный запас позитива
Какой милый ребенок: от детей только одна радость, или хаос
Горняки разгромили Олимпик в донецком дерби: лучшие моменты матча (Фото)
Невероятно: удивительные курьезы, которые могут произойти не с каждым
Уморительные пляжные снимки, которых вы не видели никогда
Приготовьтесь умиляться: щеночки, которые заставят вас улыбнуться
Стильные тату? Нет, не слышали: рисунки на теле, которые заставят вас хохотать
Самые убойные сообщения из соцсетей для отличного настроения
Что здесь происходит: курьезные фотографии из повседневной жизни
Улыбка до ушей: странные снимки из просторов беспощадного интернета
Миленькие шерстяные комочки, которые подарят вам заряд позитива
Панорамные снимки творят чудеса: смешные фотографии
Вот это попал: юморные животные, которым просто не повезло
Забавные люди, которые не умеют пользоваться штанами - и такое бывает
День не задался: курьезные фотографии отчаянных невезух
На скорую руку: люди, которые не очень ответственно подошли к выбору тату
Перед такими снимками не устоит ни одна девушка
Курьезы из жизни, которые заставят вас смеяться
Вот это провал: курьезные фотографии со всего мира
"Стильная" челочка: знаменитости, которые могли бы подстричься у наших парикмахерских
Забавные жизненные сравнения из серии "Ожидание и реальность"
"Я все равно это купил": чудаковатые вещи, найденные на барахолках
Курьезные доказательства того, что лучше не стоит первым засыпать на пьяной вечеринке
Отдельное удовольствие: розыгрыши братьев и сестер
Быть родителем непросто: забавные картинки, доказывающие это