Да что ж это такое: сплошные невезения и курьезы

От машины, застрявшей на разводном мосту, и залитого соседями сверху навесного потолка до застрявших в степлере скоб и запутавшихся в волосах игрушек-"репейников" - взгляните на эту подборку удручающих сцен из повседневной жизни людей.