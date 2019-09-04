Забавные шедевры, которые вызывают смех Чаще всего для починки чего-то в доме нужно вызывать мастера и тратить деньги. Но, если в доме живет "умелец с золотыми руками", тогда и выходят "шедевры", которые Вы увидите в нашей подборке. А ведь некоторые умеют починить как следует! Примеры не самого удачного ремонта и народной находчивости, которые гарантированно вызовут у вас улыбку.