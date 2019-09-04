Топ людской беспардонности: наглецы, которые понятия не имеют, что такое вежливость

Когда свадьба? Детишек скоро рожать будете? Ну а квартира у вас в ипотеку? Ты что, потолстела? У людей, которые с учтивостью знакомы только понаслышке, такие вопросы с легкостью заменяют "Привет" и "Пока". Пользовательница Твиттера под ником пирожЕнщина предложила всем желающим выпустить пар и поделиться накипевшим — историями о самых беспардонных наглецах, которые понятия не имеют, что такое самая обычная вежливость.