И лечу, и шучу: медики тоже могут в юмор

Многие утверждают, что у медиков свой особенный юмор. Некоторые даже называют его черным юмором. И в некотором смысле они правы. Ну кому еще придет в голову сделать жуткого Деда Мороза из рентгеновских снимков или же подшутить над коллегами при помощи черепа? В сегодняшнем юмористическом обзоре мы собрали 17 эпичных ситуаций, доказывающих, что медики умеют не только лечить, но и шутить.