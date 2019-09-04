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И лечу, и шучу: медики тоже могут в юмор
Многие утверждают, что у медиков свой особенный юмор. Некоторые даже называют его черным юмором. И в некотором смысле они правы. Ну кому еще придет в голову сделать жуткого Деда Мороза из рентгеновских снимков или же подшутить над коллегами при помощи черепа? В сегодняшнем юмористическом обзоре мы собрали 17 эпичных ситуаций, доказывающих, что медики умеют не только лечить, но и шутить.
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