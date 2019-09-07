Занимательные голливудские секретики: порция малоизвестных кинофактов

Из чего была сделана модель Годзиллы в фильме 1954 года? Почему в Китае запрещены фильмы о путешествиях во времени? Как был создан звук превращения жидкого Терминатора Т-1000? Ответы на эти и другие вопросы о процессе создания известных фильмов и индустрии кино в целом нам даст пользователь Твиттера Митя Достоевский по давней схеме 1 репост = 1 факт. Сами факты, кстати, не те, чем с нами с радостью поделились бы продюсеры — ведь тут есть несколько маленьких голливудских секретиков.