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Занимательные голливудские секретики: порция малоизвестных кинофактов
Из чего была сделана модель Годзиллы в фильме 1954 года? Почему в Китае запрещены фильмы о путешествиях во времени? Как был создан звук превращения жидкого Терминатора Т-1000? Ответы на эти и другие вопросы о процессе создания известных фильмов и индустрии кино в целом нам даст пользователь Твиттера Митя Достоевский по давней схеме 1 репост = 1 факт. Сами факты, кстати, не те, чем с нами с радостью поделились бы продюсеры — ведь тут есть несколько маленьких голливудских секретиков.
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