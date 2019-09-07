Уморительные картинки, которые сделают ваш вечер Ты целенаправленно пытался снять смешной кадр, тратил на это целые дни, но ничего не получалось… как вдруг случайно оказавшись в нужное время и в нужном месте сумел запечатлеть совершенно безумный кадр! Да да, именно так все и случается. В нашей жизни невозможно предугадать, когда вы окажетесь в эпицентре смешной ситуации, но на самом деле вся жизнь полна здорового юмора.