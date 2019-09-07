Убойные детские записи, от которых невозможно сдержать смех Дети - главные ученые и изобретатели планеты, многие труды которых должны быть оценены по достоинству самой престижной наградой в научном мире! Представляем вашему вниманию лауреатов самой лучшей детской записи!