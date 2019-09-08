Американский актер высмеивает знаменитостей: забавные пародии

Американский актер по имени Том Ленк, известный по роли в телесериале "Баффи — истребительница вампиров", продолжает тролить знаметитостей. В полку его блестящих работ прибыло! Креативный Том продолжает вести свой искрометный аккаунт в Instagram, в котором пародирует наряды звезд с красной дорожки. Ленк внимательно изучает снимки с различных премьер, показов и фотосессий, чтобы воспроизвести похожий образ из подручных средств. В дело идет все, что под рукой: фольга, коробки, занавески и даже макароны.