"Красиво жить не запретишь": смешные фотодоказательства Вы замечали, как смешно смотрятся люди со стороны, которые пытаются казаться лучше, чем есть на самом деле. Конечно же, это плохая черта характера, но если бы не она, у нас бы сейчас не было этой уморительной подборки. Да, действительно, красиво жить не запретишь!