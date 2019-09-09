"Познакомлюсь с...": веселые брачные объявления, которые сведут вас с ума

А вы помните, как люди раньше знакомились, когда не было всех этих соцсетей, мессенджеров и т.д. Ну, за исключением случайных знакомств на улице, в компании друзей… Верный способ найти спутницу жизни в то время - подать объявление в соответствующий радел местной популярной газеты или журнала, а дальше - ждать…